В окрестностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки. А)Троице-Сергиев Б) Чудов В) Псково - Печерский Г)Ферапонтов

История

В окрестностях этого монастыря зародился промысел богородской игрушки. А)Троице-Сергиев Б) Чудов В) Псково - Печерский Г)Ферапонтов

Автор: Гость