Ученик за 6 часов делает деталей столько же,сколько мастер за 4 часа.Сколько деталей изготовляет ученик за час,если мастер изготовляет за час на 5 деталей больше,чем ученик?

Гость: Гость:

Пусть х дет. изготавливает за 1 час ученик. Тогда: (х+5) дет. изготавливает мастер за 1 час. Зная, что за кол-во деталей, изготовленное учеником за 6 часов и мастером за 4 часа одинаково, составим и решим уравнение. 6*х=4*(х+5) 6х=4х+20 6х-4х=20 2х=20 х=20/2 х=10 Ответ: 10 деталей изготавливает ученик за час.