Небольшое сообщение по повести временных лет Нестор

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Повесть Временных Лет была написана великим человеком того времени, Нестором летописцем. В повесть заносились все события, которые происходили на Руси в древние времена. Повесть была написана на старославянском языке. В повести упомянуто о сражениях Александра Невского, Победе над Золотой Ордой и многом другом. Повесть временных лет является самой старой книгой, написанной на Руси. Эта книга не просто памятник нашей культуры, но и наше великое достояние за всю историю.