Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.

Геометрия
Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Realistgfvvkjhgfggbgcgmtdgfghx
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1)Вставьте пропущенное слово. She had_____(argue) with her mother about her career ladder. 2) Найдите лишнее слово. а)garlic b)onion c)challot...
Ответить
Математика
Школа 12345 привезла на турнир учеников 6, 7 и 8 класса. Треть учеников - девочки четных классов, четверть - девочки младше 8 класса , шестая часть...
Ответить
География
Перечисли пять межостровных морей
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник со стороной 4 сантиметра и 6 сантиметров Найди предмет этог?? прямоугольника
Ответить
Математика
Сделай 5795 ÷ 5 деление столбиком
Ответить