Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.
Геометрия
Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.
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