Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.

Геометрия

Для верных утверждений напротив номера утверждения поставьте "да", для не верных "??ет" и переформулируйте утверждение так, чтобы оно стало верным.

Автор: Гость