Для выпечки одного хлеба надо350г муки,скольк муки надо для выпечки 2-х? Хватит ли 1 кг муки для 2-х буханок

Математика

Для выпечки одного хлеба надо350г муки,скольк муки надо для выпечки 2-х? Хватит ли 1 кг муки для 2-х буханок

Автор: Гость