Для выпечки одного хлеба надо350г муки,скольк муки надо для выпечки 2-х? Хватит ли 1 кг муки для 2-х буханок
Математика
Для выпечки одного хлеба надо350г муки,скольк муки надо для выпечки 2-х? Хватит ли 1 кг муки для 2-х буханок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для выпечки двух нужно 350*2=700 г муки=0.7 кг муки Следовательно,кг муки хватит
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