Длина беговой дорожки на стадионе 700 метров спортсмен пробегает лишь за одну мину??у 40 секунд какое расстояние пробежит спортсмен за 30 минут если будет двигаться с той же скоростью

Математика

Длина беговой дорожки на стадионе 700 метров спортсмен пробегает лишь за одну мину??у 40 секунд какое расстояние пробежит спортсмен за 30 минут если будет двигаться с той же скоростью

Автор: Гость