Длина беговой дорожки на стадионе 700 метров спортсмен пробегает лишь за одну мину??у 40 секунд какое расстояние пробежит спортсмен за 30 минут если будет двигаться с той же скоростью

Математика
Длина беговой дорожки на стадионе 700 метров спортсмен пробегает лишь за одну мину??у 40 секунд какое расстояние пробежит спортсмен за 30 минут если будет двигаться с той же скоростью
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 40•30=1200(м) - пробежит спортсмен двигаясь с той же скоростью. Ответ: 1200 метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что больше и восколько раз частное чисел 15 и 5 или их произведение
Ответить
Русский язык
Разобрать слово тропинке по составу
Ответить
Русский язык
1 Определите к какому типу речи относитя текст в стране невыученных уроков.
Ответить
Математика
Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу, расстояние 520 км. Один поезд ??рошел 250 км со ск. 50 км|час.Узнать скорость второго поезда?
Ответить
Математика
Вмечто звёздочек поставте такие цифры что бы число 3*9* делилось на 6 випишете все т??кие числа
Ответить