Длина беговой дорожки на стадионе 700 метров спортсмен пробегает лишь за одну мину??у 40 секунд какое расстояние пробежит спортсмен за 30 минут если будет двигаться с той же скоростью
Математика
Длина беговой дорожки на стадионе 700 метров спортсмен пробегает лишь за одну мину??у 40 секунд какое расстояние пробежит спортсмен за 30 минут если будет двигаться с той же скоростью
Ответ(ы):
Гость:
1) 40•30=1200(м) - пробежит спортсмен двигаясь с той же скоростью. Ответ: 1200 метров.
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