Длина дивана 180 см, а ширина 110см. Найди периметер

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Длина дивана 180 см, а ширина 110см. Найди периметер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина- 180 см Ширина- 110 см P- ? Решение: P=2·(a+b), где a и b - стороны дивана ⇒ P=2·(180+110) = 2·290= 580 Ответ: 580 :-)
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