Длина комнаты 5 м,ширина 3 м 50см.подойдет ли для этой комнаты ковер,длина каждой стороны которого 4м.составить условие и решение.
Математика
Длина комнаты 5 м,ширина 3 м 50см.подойдет ли для этой комнаты ковер,длина каждой стороны которого 4м.составить условие и решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕТ!!! так как ширина 3.5 метра а у ковра ширина 4 метра значит ковер не подойдет по ширине, 3.5<4
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