Тело находилось в точке с координатами ( 7.2 ) и переместилось в точку с координатам?? ( -5.7 ). Модуль перемещения тела равен ? полностью распишете ! Предоставьте также формулу пожалуйста

Физика
Тело находилось в точке с координатами ( 7.2 ) и переместилось в точку с координатам?? ( -5.7 ). Модуль перемещения тела равен ? полностью распишете ! Предоставьте также формулу пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X₀=7,2 м             sₓ=x - x₀; x= - 7.5 м            sₓ=7,2 - (- 7,5)=14,7 м. sₓ=?                     Ответ: sₓ =14,7 м,
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