Тело находилось в точке с координатами ( 7.2 ) и переместилось в точку с координатам?? ( -5.7 ). Модуль перемещения тела равен ? полностью распишете ! Предоставьте также формулу пожалуйста

Физика

Тело находилось в точке с координатами ( 7.2 ) и переместилось в точку с координатам?? ( -5.7 ). Модуль перемещения тела равен ? полностью распишете ! Предоставьте также формулу пожалуйста

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