Анализ повести Платонова Котлован кратко

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«Котловане» 2 сюжетные линии: строительство дома и раскулачивание деревни. Обе линии созданы на языке фантастическом, почти абсурдном. Котлован – изнурительный труд рабочих, верящих в утопическую идею счастья. Появление мудрой девочки Насти придает тупому энтузиазму светлый христианский смысл. Она стала смыслом их работы, тем будущим, ради которого они трудились, но она умирает; то есть теряется смысл их труда, смысл жизни. Вощев – единственный герой, который живет задумчиво, хочет понять план жизни. Завершение обоих линий печальное. Язык произведения писателя – язык его эпохи. И.Бродский сказал: «Платонов писал на языке своей эпохи, и никакая другая форма языка не детерминирует сознание так, как это делает язык… Платонов сам подчинил себя языку эпохи».