Сообшение о полезных растеньях
Окружающий мир
Сообшение о полезных растеньях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подорожник :полезное растение если ушиб или рана нужно его приложить к ране(ушибу) и держать пока он сам не упадёт с раны растёт :в лесу, где много растений, у дороги. Но лучше его срывать в лесу
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