11 упр.Замените местоимение 1-го лица местоимениями 3-го лица. 1)Мне было 15 лет.2)Я со??ранил первое письмо 3) Мать передала мне первую хлебину 4) У меня сохранилось письмо отца 5) Скучаешь ли ты о нас.?

Русский язык
11 упр.Замените местоимение 1-го лица местоимениями 3-го лица. 1)Мне было 15 лет.2)Я со??ранил первое письмо 3) Мать передала мне первую хлебину 4) У меня сохранилось письмо отца 5) Скучаешь ли ты о нас.?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему было 15 лет. Она сохранила первое письмо. Мать передала ему первую хлебину. У нее сохранилось письмо отца. Скучаешь ли ты о них
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