10 заповедей о здоровом образе жизни. Их я буду представлять первым классам. Очень нужно!

Гость: Гость:

1)встав утром делать зарядку. 2)помогать старшим. 3)нельзя есть химические вещества. 4)Нельзя использовать телефоны, планшеты, компютеры на долгое время, так как вредят глазу. Нельзя смотреть телевизор на близком расстояние. Нельзя пить холодную проточечную воду, так как в них имеется микробы.