Решите с подробным ответом плз
Алгебра
Решите с подробным ответом плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень((1-кор из 2/ 3)(1+кор из2/ 3))= *это мы сделали по формуле сокращ умножения а^2-в^2=(а-в)(а+в)* =корень((1-2/3)(1+2/3))= *здесь мы возвели корень из2 во 2 степень* =корень(1/3 * 1 2/3)= корень(1/3* 5/3)= корень (5/9)= корень из5/ 3
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