Каковы цель и задачи предмета теории и методики экологического образования детей?
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Каковы цель и задачи предмета теории и методики экологического образования детей?
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Научить бережному отношению к природе
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