Начальный вклад клиента банка равен 10000 р. Годовая процентная ставка банка 10%. На с??олько рублей будут отличаться вклад через 4 года в случаях, когда банк начисляет простые проценты и сложные проценты?

Математика
Начальный вклад клиента банка равен 10000 р. Годовая процентная ставка банка 10%. На с??олько рублей будут отличаться вклад через 4 года в случаях, когда банк начисляет простые проценты и сложные проценты?
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Простые % 14000 сложные% 14641
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