Как называется остров, его координаты - 42градуса ю.ш., 147 градусов в.д
География
Как называется остров, его координаты - 42градуса ю.ш., 147 градусов в.д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы,остров Тасмания,так как на нём расположен одноимённый Австралийский штат Тасмания
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