Длина конвейера 20 м. За какое время вещь, поставленная у начала конвейера, придёт к его концу, если скорость движения конвейера 10 см/с?

Физика

Длина конвейера 20 м. За какое время вещь, поставленная у начала конвейера, придёт к его концу, если скорость движения конвейера 10 см/с?

Автор: Гость