Длина конвейера 20 м. За какое время вещь, поставленная у начала конвейера, придёт к его концу, если скорость движения конвейера 10 см/с?
Физика
Длина конвейера 20 м. За какое время вещь, поставленная у начала конвейера, придёт к его концу, если скорость движения конвейера 10 см/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 0,1 м/c ; t=l/v; t= 20м/0,1 м/с=200 с или 3 мин 20 сек
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