Длина коробки длина коробки имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равна 30 метров ширина 20 метров
Математика
Длина коробки длина коробки имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равна 30 метров ширина 20 метров
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Гость:
1)30-20=10 всего 10 метров
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