Длина коробки длина коробки имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равна 30 метров ширина 20 метров

Математика
Длина коробки длина коробки имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равна 30 метров ширина 20 метров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30-20=10 всего 10 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите быстрее!пожалуйста. make up new nouns from the given ones lion- cold- work- drive- govern- communicate- fellow- science-
Ответить
Математика
Дописать к числу 523... три цифры так чтобы полученое шестизначное число делилось на 7;8; и на 9 Сколько всего таких чисел существует? ДАМ 20 Б...
Ответить
География
Сочинения , размышления использование удобрений , за или против? И почему?
Ответить
Алгебра
2x(x+1)-4x(2-x) Упростить вырожение
Ответить
Математика
Дейл отправились в поход. В первый день мы прошли третью часть всего намеченног?? пути и оказалось, что им надо пройти ещё на 12 км больше, ч...
Ответить