Сочинения , размышления использование удобрений , за или против? И почему?

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Удобрения используют для того что бы урожай был лучше и рост растений был быстрее. Удобрения нужно использовать рызные для каждого растения. Удобрения нельзя использовать слишком много,если это красивый цветок то он может погибнуть, а если это урожай и растение которое приносит плоды, то его плод будет отравлен и опасен для жизни человека и животного