Дейл отправились в поход. В первый день мы прошли третью часть всего намеченног?? пути и оказалось, что им надо пройти ещё на 12 км больше, чем прошли в первый день. Найди длину всего маршрута.

Математика

Дейл отправились в поход. В первый день мы прошли третью часть всего намеченног?? пути и оказалось, что им надо пройти ещё на 12 км больше, чем прошли в первый день. Найди длину всего маршрута.

Автор: Гость