Дейл отправились в поход. В первый день мы прошли третью часть всего намеченног?? пути и оказалось, что им надо пройти ещё на 12 км больше, чем прошли в первый день. Найди длину всего маршрута.

Математика
Дейл отправились в поход. В первый день мы прошли третью часть всего намеченног?? пути и оказалось, что им надо пройти ещё на 12 км больше, чем прошли в первый день. Найди длину всего маршрута.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*3=36(км)прошли Ответ:длина всего маршрута 36км
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