Заверши предложения. Сок виноградный на вкус

Биология
Заверши предложения. Сок виноградный на вкус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ок винограда на вкус немного сладкий и даже вяжет рот.Он "легкий" практически нет воды. на вкус может показаться как молодое вино или компот. чем-то похож на сок граната,но при этом обладает кислинкой.
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