Дописать к числу 523... три цифры так чтобы полученое шестизначное число делилось на 7;8; и на 9 Сколько всего таких чисел существует? ДАМ 20 БАЛОВ!

Математика

Дописать к числу 523... три цифры так чтобы полученое шестизначное число делилось на 7;8; и на 9 Сколько всего таких чисел существует? ДАМ 20 БАЛОВ!

Автор: Гость