Дописать к числу 523... три цифры так чтобы полученое шестизначное число делилось на 7;8; и на 9 Сколько всего таких чисел существует? ДАМ 20 БАЛОВ!
Математика
Дописать к числу 523... три цифры так чтобы полученое шестизначное число делилось на 7;8; и на 9 Сколько всего таких чисел существует? ДАМ 20 БАЛОВ!
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Гость:
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