Длина ковра 35 дм. Это на 5дм больше ширины чему равен периметр ковра

Математика
Длина ковра 35 дм. Это на 5дм больше ширины чему равен периметр ковра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35-5=30(см)-ширина ковра. 2)Р=(35+30)•2=130(см) Ответ:Р=130см.
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