Длина леща 38 см,длина жереха на 32 см больше,чем длина леща. Длина судака на 10 см бол??ше,чем длина жереха. Какова длина судака?
Математика
Длина леща 38 см,длина жереха на 32 см больше,чем длина леща. Длина судака на 10 см бол??ше,чем длина жереха. Какова длина судака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лещь-38см жерех-?на 32 см больше чем лещь судак-? на 10 см больше чем жерех Решение: 38+32=70см-жерех 70+10=80см-судак Ответ.Судак=80см.
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