Длина леща 38 см,длина жереха на 32 см больше,чем длина леща. Длина судака на 10 см бол??ше,чем длина жереха. Какова длина судака?

Математика
Длина леща 38 см,длина жереха на 32 см больше,чем длина леща. Длина судака на 10 см бол??ше,чем длина жереха. Какова длина судака?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лещь-38см жерех-?на 32 см больше чем лещь судак-? на 10 см больше чем жерех Решение: 38+32=70см-жерех 70+10=80см-судак Ответ.Судак=80см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ребята, у меня в школе учитель биологии спросил "что означает для нас любовь". Я ответила. Учитель сказал что бы я сделала небольшой доклад на эту ...
Ответить
Математика
Мальчик попал на необитаемый остров с первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна со второй пальмы он сорвал 16 бананов ...
Ответить
Химия
Химия Цепочки Химических реакций
Ответить
Математика
Решите пример плиз 8дм в квадрате 2см в квадрате-58см в квадрате 96мм в квадрате
Ответить
Математика
10мин.20сек-40сек= СКАЖИТЕ ПЖ
Ответить