Мальчик попал на необитаемый остров с первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна со второй пальмы он сорвал 16 бананов а еще он нашел 8 кокосовых орехов сколько у него теперь бананов и сколько всего ...

Математика

Мальчик попал на необитаемый остров с первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна со второй пальмы он сорвал 16 бананов а еще он нашел 8 кокосовых орехов сколько у него теперь бананов и сколько всего плодов

Автор: Гость