Мальчик попал на необитаемый остров с первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна со второй пальмы он сорвал 16 бананов а еще он нашел 8 кокосовых орехов сколько у него теперь бананов и сколько всего ...
Математика
Мальчик попал на необитаемый остров с первой пальмы он сорвал 10 бананов, но 3 банана у него отняла обезьяна со второй пальмы он сорвал 16 бананов а еще он нашел 8 кокосовых орехов сколько у него теперь бананов и сколько всего плодов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10-3)+16=23 банана всего. 23+8=31 плод всего
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