8 ноиер зарание спасибо
Математика
8 ноиер зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом случае: 20+4=24. 24/8=3Во втором случае по аналогии: 17+1=18. 18/6=3Ну и втретьем получается: 14+13=27. И нам нужно найти число, чтобы при делении на него 27 получиоось 3. Поэтому 27/3=9. Ответ 9
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