Раздели слова на две группы:старинная одежда и обувь,современная одежда и обувь. Какая одежда старинная?Помогите пожалуйста!
Биология
Раздели слова на две группы:старинная одежда и обувь,современная одежда и обувь. Какая одежда старинная?Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старинная одежда это одежда которая была в моде много лет назад
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