Хорошо известна пословица ,,Делу время, потехе час''. Однако так ли все просто и ясн??? Каково происхождение этой пословицы? Что она означает? Кому ты сможешь посоветовать следовать этой пословице?
Обществознание
Хорошо известна пословица ,,Делу время, потехе час''. Однако так ли все просто и ясн??? Каково происхождение этой пословицы? Что она означает? Кому ты сможешь посоветовать следовать этой пословице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что есть время для важных дел и есть время для отдыха и веселья и что не нужно делать все одновременно. Я могу посаветовать следовать этой пословицы своим одноклассникам
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