Прочитайте словосочетания. Найдите среди несклоняемых имён собственных : 1)ЖЕНСКИЕ ФАМИЛИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 2)НЕСКЛОНЯЕМЫЕ РУССКИЕ ФАМИЛИИ НА -ОВО -ЫХ-ИХ 3)ФАМИЛИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА -Е -И - О - У РОЛИ АЛИСЫ ...

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Прочитайте словосочетания. Найдите среди несклоняемых имён собственных : 1)ЖЕНСКИЕ ФАМИЛИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 2)НЕСКЛОНЯЕМЫЕ РУССКИЕ ФАМИЛИИ НА -ОВО -ЫХ-ИХ 3)ФАМИЛИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА -Е -И - О - У РОЛИ АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ,ВЫСТУПЛЕНИЕ АНГЕЛИНЫ МЕРКЕЛЬ,У КАТИ ДУРНОВО,О КАПИТАНЕ ИВАНЕ СЕДЫХ ,РОМАН АЛЕКСАНДРА ДЮМАИ ВИКТОРИИ ГЮГЮ,СКРИПКА НИКОЛО ПАГАНИНИ,СТИХИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ пожалуйста помогите дам 40 баллов

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