Ребята, у меня в школе учитель биологии спросил "что означает для нас любовь". Я ответила. Учитель сказал что бы я сделала небольшой доклад на эту тему. Но то что я там написала .... полная чушь, ни в какие ворота не лезет . По...
Биология
Ребята, у меня в школе учитель биологии спросил "что означает для нас любовь". Я ответила. Учитель сказал что бы я сделала небольшой доклад на эту тему. Но то что я там написала .... полная чушь, ни в какие ворота не лезет . Помогите пожалуйста, если не трудно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"любовь" это выработка определенных гармонов отвечающее за это, вызывающие "бурю " эмоций и появляется так называемая " любовь" ИВЗВИНИТЕ ВСЕ ЧТО Я ЗНАЮ
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