Ребята, у меня в школе учитель биологии спросил "что означает для нас любовь". Я ответила. Учитель сказал что бы я сделала небольшой доклад на эту тему. Но то что я там написала .... полная чушь, ни в какие ворота не лезет . По...

Биология

Ребята, у меня в школе учитель биологии спросил "что означает для нас любовь". Я ответила. Учитель сказал что бы я сделала небольшой доклад на эту тему. Но то что я там написала .... полная чушь, ни в какие ворота не лезет . Помогите пожалуйста, если не трудно.

Автор: Гость