Длина маршрута 160 км. Туристы проехали на автобусе 75% всего маршрута, а остальную часть прошли пешком. Сколько километров они прошли пешком

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Длина маршрута 160 км. Туристы проехали на автобусе 75% всего маршрута, а остальную часть прошли пешком. Сколько километров они прошли пешком

Автор: Гость