Длина маршрута 160 км. Туристы проехали на автобусе 75% всего маршрута, а остальную часть прошли пешком. Сколько километров они прошли пешком
Алгебра
Длина маршрута 160 км. Туристы проехали на автобусе 75% всего маршрута, а остальную часть прошли пешком. Сколько километров они прошли пешком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160*75%=160*0,75=120км- прехали на автобусе 160-120=40км- прощли пешком
Гость:
160км-100% х км- 25 % (100-75=25) х=25*160/100 х=40 км прошли пешком
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