Длина одной стороны прямоугольника 4см,другой на 3 меньше.Найди периметр этого прямоугольника?
Математика
Длина одной стороны прямоугольника 4см,другой на 3 меньше.Найди периметр этого прямоугольника?
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