Задание: решите неравенство. Я вроде решила. Я не знаю, как правильно записывать ответ. x^2-15x меньше или равно -20x-2-x^2 Решала через дискриминант. Получилось х1=-0,5 х2=-2 Если неправильно, исправьте ( пожалуйста) а есл...
Алгебра
Задание: решите неравенство. Я вроде решила. Я не знаю, как правильно записывать ответ. x^2-15x меньше или равно -20x-2-x^2 Решала через дискриминант. Получилось х1=-0,5 х2=-2 Если неправильно, исправьте ( пожалуйста) а если да, то как заисывать ответ? p.s Задание из пробника ГИА ^2=в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
X²-15x≤-20x-2-x² 2x²+5x+2≤0 D=25-4*2*2=9 x1=(-5-3)/4=-2 x2=(-5+3)/4=-1/2 ______________________ + -2 - -0,5 надо меньше или рано нуля, значит ответ [-2; -0,5] или -2≤х≤-0,5
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