Задание: решите неравенство. Я вроде решила. Я не знаю, как правильно записывать ответ. x^2-15x меньше или равно -20x-2-x^2 Решала через дискриминант. Получилось х1=-0,5 х2=-2 Если неправильно, исправьте ( пожалуйста) а есл...

Алгебра

Задание: решите неравенство. Я вроде решила. Я не знаю, как правильно записывать ответ. x^2-15x меньше или равно -20x-2-x^2 Решала через дискриминант. Получилось х1=-0,5 х2=-2 Если неправильно, исправьте ( пожалуйста) а если да, то как заисывать ответ? p.s Задание из пробника ГИА ^2=в квадрате

Автор: Гость