длина одной стороны треугольника 24 см. Это в 2 раза больше , чем второй стороны ,и на 5 см меньше , чем длина третьей стороны . Найди периметр этого треугольника

Математика

длина одной стороны треугольника 24 см. Это в 2 раза больше , чем второй стороны ,и на 5 см меньше , чем длина третьей стороны . Найди периметр этого треугольника

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