длина одной стороны треугольника 24 см. Это в 2 раза больше , чем второй стороны ,и на 5 см меньше , чем длина третьей стороны . Найди периметр этого треугольника
Математика
длина одной стороны треугольника 24 см. Это в 2 раза больше , чем второй стороны ,и на 5 см меньше , чем длина третьей стороны . Найди периметр этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24см : 2 = 12см - длина второй стороны 2) 24см + 5см = 29см - длина третьей стороны 3) Р = 24см + 29см + 12см = 65см Ответ: 65см.
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