Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 231 м?

Математика

Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 231 м?

Автор: Гость