Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 231 м?

Математика
Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 231 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5*20,5=30,75м пройдет колесо за 20,5 оборотов 231:1,5=154 оборота нужно колесу чтобы пройти 231м
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