Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 231 м?
Математика
Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 231 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5*20,5=30,75м пройдет колесо за 20,5 оборотов 231:1,5=154 оборота нужно колесу чтобы пройти 231м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Химия
Математика