2 кегуренка Кузя и Пузя прыгают по клеточкам навстречу друг к другу. они прыгают одновременно?, но Кузя прыгает на соседнюю клеточку ,а Пузя через одну клеточку на какой клетке они встретятся а)5 б) 4 ,,в)3, г)2, д)1

Математика
2 кегуренка Кузя и Пузя прыгают по клеточкам навстречу друг к другу. они прыгают одновременно?, но Кузя прыгает на соседнюю клеточку ,а Пузя через одну клеточку на какой клетке они встретятся а)5 б) 4 ,,в)3, г)2, д)1
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Гость:
Встретяться на 4 клетке
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