2 кегуренка Кузя и Пузя прыгают по клеточкам навстречу друг к другу. они прыгают одновременно?, но Кузя прыгает на соседнюю клеточку ,а Пузя через одну клеточку на какой клетке они встретятся а)5 б) 4 ,,в)3, г)2, д)1

Математика

2 кегуренка Кузя и Пузя прыгают по клеточкам навстречу друг к другу. они прыгают одновременно?, но Кузя прыгает на соседнюю клеточку ,а Пузя через одну клеточку на какой клетке они встретятся а)5 б) 4 ,,в)3, г)2, д)1

Автор: Гость