К этому числу прибавил 8 , А затем вычел 19. Какое число загадал мальчик если в ответ?? у него получилось 46

Математика

К этому числу прибавил 8 , А затем вычел 19. Какое число загадал мальчик если в ответ?? у него получилось 46

Автор: Гость