К этому числу прибавил 8 , А затем вычел 19. Какое число загадал мальчик если в ответ?? у него получилось 46
Математика
К этому числу прибавил 8 , А затем вычел 19. Какое число загадал мальчик если в ответ?? у него получилось 46
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Гость:
46+19-8=57 Ответ:57 все элементарно
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