Что это за формула: G*M:2*Радиус, где G гравитационная константа?

Физика
Что это за формула: G*M:2*Радиус, где G гравитационная константа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон всемирного тяготения, только он выглядит немного по-другому  F=G*m1m2/R^2
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