Плотник изготовил дверь шириной 80 см, а высотой в 2 раза больше.

Математика
Плотник изготовил дверь шириной 80 см, а высотой в 2 раза больше.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь двери = 80*(80*2)=1,28(м2)
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