Плотник изготовил дверь шириной 80 см, а высотой в 2 раза больше.
Математика
Плотник изготовил дверь шириной 80 см, а высотой в 2 раза больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь двери = 80*(80*2)=1,28(м2)
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