Доклад на тему апелбсин

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Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые; а также плод этого дерева. Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира. Довольно высокое дерево, относится к трибе Цитрусовые подсемейства Померанцевые семейства Рутовые. Цельные многолетние листья апельсина соединяются со своими крылатыми черешками посредством промежуточного широкого сочленения. Белые цветки сидят по шесть, кистями и состоят из пятираздельного малораскрывающегося околоцветника с толстыми долями, множества тычинок и одиночной свободной, или «верхней», завязью. Благодаря наличию в апельсинах комплекса витаминов и других биологически активных веществ, эти цитрусовые рекомендуют для профилактики и лечения гиповитаминозов, заболеваний печени, сердца и сосудов, обмена веществ. Пектины, которые содержатся в апельсинах, способствуют процессу пищеварения, усиливают моторную функцию толстого кишечника и уменьшают в нём гнилостные процессы. Сок апельсина — противоцинготное средство.