Сочинение на тему: кем я хочу стать. 4 класс.

Гость: Гость:

Я еще не знаю, кем буду, когда выросту. В мире очень много разных профессий, и каждая интересна по-своему. Может, я буду бороздить кораблем океаны или полечу на другие планеты. Или на родной земле буду выращивать небывалые урожаи пшеницы, буду сажать цветущие сады. А может, найду способ укротить молнию, заставлю ее служить людям. Или изобрету лекарство от самых страшных болезней. Или стану инженером и сделаю машину, которая заменит мам на кухнях. Кем я хочу стать, еще не знаю, так как учусь только в пятом классе. Но я точно знаю, что, когда вырасту, буду работать, чтобы приносить пользу людям. А для этого обязательно надо хорошо учиться в школе, получить знания по разным предметам, которые непременно пригодятся мне во взрослой жизни. можно так!)