Зацветает ива.На ивовый пир спешат гости:неуклюжий толстый шмель, быстрый муравьи, бабочки, комарики.Все хотят полакомиться сладкой пыльцой.Вот отцветёт ива, зазеленеет, тут и пиру конец.В выделенных словах обозначь пртставки, ...

Русский язык
Зацветает ива.На ивовый пир спешат гости:неуклюжий толстый шмель, быстрый муравьи, бабочки, комарики.Все хотят полакомиться сладкой пыльцой.Вот отцветёт ива, зазеленеет, тут и пиру конец.В выделенных словах обозначь пртставки, подчеркни предлог
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где выделенные,напиши БОЛЬШИМ шрифтом,а то не понятно
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