Сделайте синтаксический разбор предложения.Большие серебристые пузыри,колыхаяс??,покрытого мелким бархатным мхом

Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложения.Большие серебристые пузыри,колыхаяс??,покрытого мелким бархатным мхом
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