Багдаршам туралы жумбак такпак
Қазақ тiлi
Багдаршам туралы жумбак такпак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жумбақ: Сөйлеуді ол білмейді, Бірақ: «Тоқта!» «Жур!» – дейді.
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