Биорафия ярослава стельмаха

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Ярослав Михайлович Стельмах родился 30 ноября 1949 г. в Киеве в семье известного украинского писателя Михаила Стельмаха. Окончил Киевский педагогический институт иностранных языков, Высшие литературные курсы в Москве и аспирантуру. Работал преподавателем в высших учебных заведениях, переводчиком. Известный литератор Абрам Кацнельсон вспоминал времена, когда он поддержал на Всесоюзном семинаре молодых писателей молодого украинского драматурга Ярослава Стельмаха, порекомендовав его пьесы знаменитом тогда Панасу Салинському - председателю совета по драматургии Союза писателей СССР, формировал репертуар всех театров по стране. Ярослав Салинському очень пришелся по душе и своими талантливыми произведениями и, главное, скромностью. В беседах он ни разу не упомянул, что является сыном классика украинской литературы, лауреат всех существующих тогда премий, Михаила Стельмаха. Я. Стельмах известен прежде всего как драматург. Среди его пьес есть произведения для детей: «Школьная драма», «Викентий Прерозумний» и другие. Пьесы «Привет, Синичко!» и «Спроси когда-нибудь у трав» входили в репертуар многих театров бывшего СССР. Занимался Я. Стельмах и перекладацтвом. Он также писал рассказы, повести для детей: «Химера лесного озера, или Митькозавр из Юрковки», «Однажды в чужом лесу», «Лучший шатер» и другие. Произведения Стельмаха отличаются захватывающим сюжетом, тонким юмором, ярко змальованими фигурами маленьких героев. Повесть «Химера лесного озера, или Митькозавр из Юрковки» рассказывает о веселые, необычные, таинственные приключения Сергея и Митька. История начинается с того, что ученики пятого класса получили от учительницы ботаники задание на лето - собрать коллекцию насекомых... а вместо этого начали охотиться на страшного Митькозавра. В конце произведения тот оказался простым парнем Василием, который решил разыграть двух друзей. За веселым, приключенческим характером повествования и желанием воспеть настоящую дружбу эта повесть напоминает трилогию В. Нестайко «Тореадоры из Васюковки"