Придумайте текст с использованием исключений на правило: Буквы О-А в корнях раст-ращ-рос Исключения: росток Ростовщик Ростислав Ростов Подростковый На вырост Отрасль
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Придумайте текст с использованием исключений на правило: Буквы О-А в корнях раст-ращ-рос Исключения: росток Ростовщик Ростислав Ростов Подростковый На вырост Отрасль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ростовщик Ростислав взял росток и понес его в Ростов
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