В прекрасном и яростном мире - Платонов. О чём поведал автор читателям ?

Литература
В прекрасном и яростном мире - Платонов. О чём поведал автор читателям ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор заставил задуматса читателям  том што надо помагать людям иборотса с обсоятельствами нету смысла а вот боротса с неспарведливостб ест смысл
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