Пословицы про здоровье на казахчк ом языке

Қазақ тiлi
Пословицы про здоровье на казахчк ом языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық - зор байлық.
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