Пословицы про здоровье на казахчк ом языке
Қазақ тiлi
Пословицы про здоровье на казахчк ом языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық - зор байлық.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К этому числу прибавил 8 , А затем вычел 19. Какое число загадал мальчик если в ответ?? у него получилось 46
Русский язык
Придумайте текст с использованием исключений на правило: Буквы О-А в корнях раст-ращ-рос Исключения: росток Ростовщик Ростислав Ростов ...
Українська література
Английский язык