Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Амереке а) Алонкаг??а б)Косцюшка в)Орисаба г)Килиманджаро д)Мак-Кинли
География
Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Амереке а) Алонкаг??а б)Косцюшка в)Орисаба г)Килиманджаро д)Мак-Кинли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гора мак-кинли она расположена на юге северной амарики
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