Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Амереке а) Алонкаг??а б)Косцюшка в)Орисаба г)Килиманджаро д)Мак-Кинли

География

Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Амереке а) Алонкаг??а б)Косцюшка в)Орисаба г)Килиманджаро д)Мак-Кинли

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